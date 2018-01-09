حذرت دراسة حديثة من أن عمل النساء في الدوام الليلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان المعدة وسرطان الأمعاء.



وأجرى الدراسة باحثون بمركز السرطان التابع لجامعة سيتشوان الصينية، ونشرت في دورية (Cancer Epidemiology) التابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.



وحلل الباحثون آثار عمل السيدات ليلاً على خطر إصابتهن بالسرطانات المتنوعة، وأجروا تحليلاً متنوعًا لبيانات ثلاثة ملايين و909 آلاف و152 حالة إصابة بـ11 نوعًا مختلفا من السرطان، وقعت في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا.



ووجد الباحثون أن نوبات العمل الليلية كانت مرتبطة بخطر إصابة السيدات بالسرطان عمومًا بنسبة 19%.



وبشكل خاص، ارتبط العمل الليلي بزيادة خطر إصابة السيدات بسرطان الجلد بنسبة 41%، وسرطان الثدي بنسبة 32%، وسرطان الجهاز الهضمي بنسبة 18%، مقارنة مع النساء اللاتي لا ينخرطن في نوبات العمل الليلي.



أما بالنسبة للسيدات اللاتي انخرطن في وظيفة التمريض التي تتطلب العمل ليلاً، ارتفع خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 58%، وسرطان الجهاز الهضمي بنسبة 35%، وسرطان الرئة بنسبة 28%، مقارنة مع الممرضات اللاتي لم ينخرطن في العمل الليلي.



وأظهرت الدراسة أيضًا أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يتزايد بنسبة 3.3% لكل خمس سنوات إضافية من العمل ليلاً.



وقال الباحثون إن نتائج الدراسة أظهرت أن العمل الليلي كان مرتبطًا بخطر الإصابة بأنواع السرطان الشائعة لدى النساء، وأبرزها سرطان الثدي.