أصبحت تصريحات علي بن شيخ تثير غضب الكثير من الفاعلين في الكرة الجزائرية، حتى الحكام، بسبب ما وصفه هؤلاء بالتهم الخطيرة والمسيئة لهم التي أطلقها “عبقري” الكرة، ويؤكد من خلالها أن الحكام الجزائريين أضحوا من بين الأثرياء بفضل كرة القدم، بما يترك الانطباع بأن “عليلو” مرر “الجسر الصغير” لهؤلاء بعيدا عن قواعد اللعبة التي تفرض الدليل مقابل الاتهام بالرشوة، ولم يسلم أيضا حتى منشط الحصص التي يقول فيها بن شيخ “أي كلام” من سخط الحكام، كون صاحب عبارة “كيما قال علي” يبصم بالعشرة على كل أقواله واتهاماته ومواقفه، ما دفع العديد من الحكام إلى الشروع في التحضير لرفع دعوى قضائية ضد “مخترع الكرة” ومنشط حصصه وبعض ضيوفه للقول: “كفى للإساءة إلينا وإلى عائلاتنا .. وقليلا من الاحترام يا سادة”.