لم يكن شاب من أم البواقي يتوقع أن تلقى شكواه الموجهة إلى المدير العام للأمن الوطني كل ذلك الاهتمام والمتابعة، حيث استدعي إلى المفتشية الجهوية بقسنطينة وعومل بكل اهتمام، بعدما اشتكى اعتداء شرطي عليه بعصا تسبب له في كسر وعجز طبي قدره 35 يوما، كما اشتكى عميدا للشرطة دخل على خط الخلاف الحاصل الذي سببه شجار بين أطفال في الحي السكني. أما الشكوى القضائية فقد انتهت بالحفظ ضد العميد، فيما أدين الشرطي العون بعامين حبسا نافذا و20 مليونا غرامة ثم خفض الحكم الى 15 مليون سنتيم.