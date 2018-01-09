صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2014، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي.



وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،أو ما يعادل 2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 62.96 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2104 عند 63.24 دولار.



وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.5 بالمائة، عند 68.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 69.08 دولار وهو أعلى مستوى منذ ماي 2015.



وهذه هي أعلى مستويات إغلاق لعقود الخامين القياسيين منذ ديسمبر 2014.



وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وعن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر أن المخزونات هبطت الأسبوع الماضي 3.9 مليون برميل، في ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.