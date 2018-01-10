تزامنًا مع الارتفاع الشديد لأسعار العملات الرقمية، وبهدف الحصول على المال السهل بطرق غير مشروعة، فقد جرى توظيف برمجيات التعدين الخبيثة على نحو متزايد خلال العام 2017، حيث من المحتمل أن تكون برمجيات التعدين الخبيثة قد وصلت إلى جهازك دون علمك بها، وبدأت بالعمل على توليد عملات رقمية جديدة، حيث ارتفعت حوادث البرمجيات الخبيثة التي تحتوي على أدوات التعدين الخبيثة ستة أضعاف، وذلك وفقًا لتقرير IBM Managed Security Services.



كيف تعرف أن حاسوبك يعمل على تعدين العملات الرقمية دون علمك؟



تحقق من وحدة المعالجة المركزية

بدايةً عليك التحقق هل استخدام وحدة المعالجة المركزية مرتفع بشكل غير طبيعي؟ حيث يمكن لمستخدمي نظام ماك التوجه إلى مراقبة النشاط، كما يمكن لمستخدمي نظام ويندوز الذهاب إلى مدير المهام، وإذا رأيت ارتفاع في استخدام وحدة المعالجة المركزية عند زيارة موقع ويب معين، أو إذا كان كل شيء مغلق على جهازك، ولكن استخدام وحدة المعالجة المركزية لا يزال عاليًا، فمن الممكن أن يكون لديك برمجيات تعدين خبيثة.



ومن الصعب أن نحدد الوضع الطبيعي لعمل وحدة المعالجة المركزية، بسبب اختلاف قوة المعالجات وكيفية استخدام التطبيقات من قبل المستخدمين، لكن يمكن معرفة ذلك من خلال الارتفاع المفاجئ لعمل وحدة المعالجة المركزية.



أدوات منع الإعلانات

يمكن اختراق حاسوبك للقيام بعملية التعدين عن طريق زيارة موقع معين، أو عن طريق الإعلانات الموجودة بداخله، وبمجرد مغادرة الموقع أو إغلاق التبويب يمكن إيقاف عملية التعدين على حاسبك، ولمزيد من راحة البال، يمكنك منع تشغيل جافا سكريبت عند زيارة موقع معروف أنه مصاب، وذلك عن طريق استخدام عناصر التحكم في الخصوصية والمحتوى في المتصفح.



كما يمكن لأدوات حظر الإعلانات المساعدة في تصفية الأنواع المعروفة من “عمال المناجم” في المتصفح، لكن يوجد نوع يحمل اسم Coin Hive، والذي ليس بالضرورة أن يكون برمجيات تعدين خبيثة، حيث يمكن تضمينها في مواقع الويب دون علم الزائر، على الرغم من أن مطوريها يشجعون مالكي مواقع الويب على الكشف عنها للمستخدمين، كما تعمل بعض أدوات منع الإعلانات على الكشف عن Coin Hive وتمنع عملها، كإضافة AdBlock Plus.



وقد كشف الباحثون في IBM عن فئة أكثر تطورًا من برامج التعدين الخفية، التي تخترق النظام الذي تعمل به، حيث تقوم هذه البرامج بالتسلل إلى حاسبك من خلال ملفات الصور أو عن طريق الروابط التي تأخذك إلى مواقع ضارة، وإذا كان حاسبك الشخصي مصابًا بهذا النوع، فيجب عليك مراقبة أداء وحدة المعالجة المركزية لتحديد العملية التي تستهلك الطاقة والقيام بإنهاء عملها.



هل برمجيات التعدين الخبيثة تقوم بتعدين البيتكوين؟

لا تقوم هذه البرمجيات بتعدين بتكوين حتى لو تم اختراق الملايين من أجهزة الحاسب، لأن تعدين البيتكوين يتطلب قدرة حاسوبية هائلة ليتم إنتاجها بطريقة مربحة.



هل التعدين ضمن المتصفح شرعي؟

تقوم بعض مواقع الويب بتجربة التعدين في المتصفح، وذلك لتحقيق إيرادات تحل بدل الإعلانات، على سبيل المثال لا الحصر، موقع The Pirate Bay.



