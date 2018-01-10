أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، أغنى الأثرياء في العالم وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الدولية.



وذكرت بلومبيرغ أن ثروة بيزوس، بلغت بحلول أوائل عام 2018، 105.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاكه وكالة الفضاء الخاصة "Blue Origin" ودائرة النشر "The Washington Post".



وحل بعد بيزوس، ثانيا، مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس بثروة بلغت 93.3 مليار دولار، وثالثا، المستثمر وارن بافيت، 87.2 مليار دولار، ومؤسس الفايسبوك، مارك زوكربيرغ، حل رابعا بثروة بلغت 77.5 مليار دولار، وخامسا، الرئيس السابق لـ"Inditex " أمانسيو أورتيغا، بثروة تبلغ 76 مليار دولار.



وبلغت قيمة السهم الواحد لـ Amazon.com بتاريخ 9 يناير 2018، 1246 دولارا، الأمر الذي يعتبر ارتفاعا تاريخيا للمنصة الإلكترونية. ويمتلك بيزوس منها حوالي 79 مليون سهم.



وأصبح جيف بيزوس أغنى رجل في العالم لأول مرة في يوليو 2017، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته في ذلك الوقت بـ 90.6 مليار دولار.



وتشير وكالة "نوفوستي" إلى أن ثروة بيزوس، هكذا، زادت خلال نصف عام بنحو 15 مليار دولار.