قُتل مستوطن صهيوني ، مساء أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب قرية صرة جنوب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن العملية نُفذت قرب مستوطنة "حفات غلعاد" جنوب نابلس.

ونقلت ذات المصادر أن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب المستوطنة، مما أدى لوقوع إصابة خطيرة.

من جهتها ، كشفت مصادر إعلامية عبرية أن المستوطن القتيل هو حخام صهيوني يُدعى رزيئيل شيبح، وقد لقي مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأقدمت قوات جيش الاحتلال على إقامة الحواجز بمحيط مدينة نابلس ، وتنفيذ اعتقالات بحثا عن منفذ العملية.