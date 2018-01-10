أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية اليوم الأربعاء، عن بداية التسجيلات لموسم الحج ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 11 جانفي 2018.

وجاء في البيان : "تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين، الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج أن التسجيلات لموسم الحج ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 11 جانفي 2018 ".

وأضافت الوزارة أنه: "يتم التسجيل لموسم حج 2018 على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية http://www.interieur.gov.dz أو مباشرة على مستوى مقر بلدية الإقامة ، على أن يكون غلق التسجيلات يوم الأربعاء الموافق 31 جانفي من نفس الشهر".

بيان باللغة الأمازيغية