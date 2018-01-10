ارتفعت اليوم الأربعاء أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام 2014 ، بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكذلك قوة الطلب لكن محللين حذروا من أن الأسواق قد تشهد نموا محموما في الأسعار.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمائة ما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل. وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.53 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة. ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.