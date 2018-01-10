ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن زُجاجات مولوتوف اُلقيت على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية ليلة أمس الثلاثاء.

ونقلت ذات المصادر أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة دون أن يسفر عن إصابات.

من جانبه ، قال رئيس الجالية اليهودية في جربة بيريز الطرابلسي إن " مجهولين انتهزوا فرصة انشغال الأمن التونسي بالاحتجاجات وقاموا بإلقاء زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة".

يأتي هذا بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة في العديد من المدن التونسية بين الأمن والمحتجين على ميزانية 2018.