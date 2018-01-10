افتتحت ،أمس الثلاثاء، مكتبة جديدة أمام الجمهور الباريسي و الذي أطلق عليها اسم الأديبة الجزائرية الراحلة وعضو الأكاديمية الفرنسية "آسيا جبار" التي وافتها المنية في فيفري 2015.

و تتربع المكتبة الواقعة بالدائرة الـ 20 بباريس على مساحة 1.038 متر مربع وقد شيدت من طابق واحد أرضي مقسم إلى ثلاثة فضاءات هي قاعة آلات و قاعة عمل ومكعب وفضاء مخصص للطفولة و كذا فضاء رقمي، و قاعة إعلام متعددة مخصصة للصحافة و النشاطات و العروض بالإضافة إلى مقهى بالدائرة البارسية.

و أراد مصممو الصرح الثقافي، أن تكون المكتبة متطلعة نحو الخارج و أن تكون قطب الموارد لتوفير أماكن ملائمة و مريحة للجميع

و تمت ملاحظة بعين المكان جمهور كبير منحدر أساسا من الحي و أغلبه من الشباب المغترب لاكتشاف المكتبة و اكتشاف شخصية آسيا جبار و أعمالها المعروضة و أخذ الاستمارات من أجل التسجيل.

يذكر أن آسيا جبار المسماة فاطمة الزهراء ايميليان إحدى أشهر الروائيين في المغرب العربي و قد ألفت عدة روايات و قصص و أشعار و كذا مقالات ، كما كتبت للمسرح و أخرجت أفلام .