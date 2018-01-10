ألغى البرلمان اليوناني،أمس الثلاثاء، نظام العمل بالشريعة الإسلامية كمرجع خلال البت في قضايا الأحوال الشخصية لدى المسلمين في البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء، حسب ما نقله موقع "فرانس 24".

وأفاد ، حسب ذات المصدر، المكتب الصحافي للبرلمان أن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.

من جهته وصف رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس هذه الخطوة بـ"التاريخية".

وكانت السلطات اليونانية قد وافقت أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتين ، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان في 1923 والتي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن الإمبراطورية العثمانية.