أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 13 شخصا على الأقل جنوب كاليفورنيا جراء فيضانات وسيول طينية وانهيارات أرضية تسببت بها عاصفة عاتية تمر بالمنطقة.

وعُثر على الجثث في الأوحال وتحت الأنقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس أنجلوس، حسب ما أوضحت السلطات الأمريكية.

وأفادت السلطات أن عدد المفقودين قد ارتفع إلى 20 شخصا.

من جهته ، قال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا، بيل براون "بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة"، وحذر من ارتفاع الحصيلة.

هذا وذكرت فرق الإطفاء في سانتا باربرا، أنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الطينية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين.