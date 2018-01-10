ذكرت وزارة النقل الصينية ، هذا الأربعاء، أن انفجارا وقع على مستوى ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة جراء اصطدامها بسفينة أخرى قبالة ساحل الصين منذ ثلاثة أيام.

ووقع الانفجار في حدود الساعة الواحدة و 55 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي ، بعد أن حاولت طواقم الإنقاذ إطفاء النيران باستخدام رغوة الإطفاء.

من جانب آخر، كانت وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن نيران الناقلة قد تظل مشتعلة طوال شهر كامل.

يُذكر أن ناقلة النفط "سانتشي " الإيرانية التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قد اصطدمت، السبت الماضي، بسفينة نقل الحبوب "سياف كريستال" قرب ساحل الصين وعلى مقربة من شنغهاي.