قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء ،إنه يتعين إعلان بطلان اتفاق صيد السمك الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب لأنه يشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء رأي المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية ملكيور واتيليه، استجابة لمدافعين عن قضية الإقليم في بريطانيا قالوا إن لندن مخطئة بتأييد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وطلبت بريطانيا مشورة محكمة العدل الأوروبية.

وقال واتيليه "استغلال الاتحاد الأوروبي الصيد بالمياه المجاورة للصحراء الغربية الذي بدأ ويُنفذ بموجب الاتفاقين محل النزاع لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره".

وأضاف أن رأيه يستند إلى بند في القانون الدولي يقضي بضرورة انتفاع شعب الصحراء الغربية بأي ثروة يتم تحقيقها باستغلال الحياة البحرية الغنية الخاصة بالإقليم.

وتابع قائلا إن معظم المياه التي يجري الصيد فيها بموجب اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقع أمام ساحل منطقة الصحراء الغربية وبالتالي يجب أن تحصل المنطقة على أموال مقابل الأسماك التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي