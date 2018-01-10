حلت لجنة بيداغوجية من وزارة التربية الوطنية بولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء،لإعداد مخطط لاستدراك الدروس الضائعة لفائدة التلاميذ بسبب الإضراب الذي يشنه أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي (كنابست) حسبما علم من مدير التربية.

وستلتقي هذه اللجنة التي حلت الإثنين الماضي بتيزي وزو مدراء المؤسسات التربوية التي تضررت بفعل الإضراب الذي تشنه نقابة الكنابست منذ أواخر نوفمبر الماضي للمطالبة بمغادرة اثنين من كبار المسؤولين الإداريين بمديرية التربية بعد "اعتداء" على أستاذة من قبل عون شرطة بمقر المديرية بحضور هذين المسؤولين وفقا لهذه النقابة ما تسبب في فقدان التلاميذ لـ 24 يوما من الدراسة حسبما أفاد به أحمد لعلاوي، مدير التربية للولاية لوكالة الأنباء الجزائرية.

"وقال لقد أجري عمل تقييمي للدروس الضائعة منذ أيام من قبل لجنة أخرى " الذي اعتبر أن "الوضع يمكن تداركه و أن استدراك الدروس الضائعة لا يزال ممكنا من خلال وضع برنامج سيتم تنفيذه سواء مع أو بدون المعلمين المنضوين تحت نقابة الكنابست في حال تشبث هؤلاء بموقفهم المتمثل في مواصلة الإضراب ".

وأشار لعلاوي إلى أن مصالحه التي "لم تغلق أبدا أبوابها للحوار" ستجتمع اليوم الأربعاء مع ممثلين عن نقابة الكنابست وأولياء التلاميذ وأعضاء المجلس الشعبي الولائي "أملا في إيجاد حل من شأنه أن يسير في اتجاه استدراك الدروس".

و قبل هذا اللقاء كانت مديرية التربية قدمت اقتراحين للقائمين على نقابة الكنابست بنقل داخلي لأحد المسؤولين المتهمين من خلال تغيير منصبه في حين سيحال المسؤول الثاني على التقاعد في فبراير المقبل.

ولقي هذا الاقتراح رفض غالبية المندوبين الممثلين لهذه النقابة الاثنين الماضي.

كما تم رفض اقتراح آخر من طرف المضربين أعدته مديرية التربية مساء الإثنين الماضي يتمثل في إنشاء لجنة تحقيق مختلطة بحيث يكون لنقابة الكنابست ممثل لها.