استدعى مدرب الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم (لأقل من 21 سنة) بوعلام شارف 26 لاعبا تحسبا للقائين الوديين ضد نظيره التونسي في 15 جانفي الجاري بالمركز التقني لسيدي موسى (30سا15) و 17 جانفي في ملعب عمر حمادي (00 سا 16) حسب ما أعلنت عنه اليوم الاربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وسيدخل منتخب اقل من 21 سنة في تربص ابتداء من يوم السبت المقبل بمركز سيدي موسى.

وفي تصريح ادلى به المدرب شارف للموقع الرسمي "للفاف" أكد "أن مهمتنا الأساسية تتمثل في تكوين منتخب قوي وذلك باستخدام المهارات الفردية للفريق تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة".

يذكر ان المدرب السابق لاتحاد الحراش يتولى أيضا مهام مدير الفرق الوطنية.

أسماء اللاعبين المستدعين:

عبد المومن سيفور - عبد الجليل سمان, بلال بن حمودة , محمد ريضا بومشرة ( إتحاد الجزائر ) ,أحمد بوتاقة, أسامة قتال (اتحاد البليدة), ايمن بوقرة, يوسف دوار (نادي بارادو) , نواف خاسف , العيد وادجي (نصر حسين -داي) ,عماد-الدين عزي (مولودية الجزائر), بلال تيزي بوعلي ( شبيبة القبائل) ,مراد حداد , ايمن مهيوس (شباب باتنة), كمال بلعربي (اتحاد الحراش ) ,محمد علاء الدين بلعريبي (جمعية وهران) ,حاج حبيب سعيد فلاحي (جمعية الشلف) ,بومدين فريفر (مولودية وهران) ,يوسف بشو (شباب بلوزداد), ابراهيم فرحي (اتحاد بسكرة),عبد النور بلبركا, علاد الدين زوبيري (شباب ورقلة ), سايح اشرف خالد ,معتز بلال عرار(بلدية ورقلة) ,عبد الباري عيساني (جمعية ورقلة),أسامة عقار(مولودية بجاية).