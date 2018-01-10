انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد رجال أمام نظيره الإيراني بنتيجة (28-31), الشوط الأول (12-12), في مقابلة لعبت اليوم الأربعاء بالدوحة, لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من دورة قطر الدولية الودية.

وأنهى بذلك أشبال الناخب الوطني سفيان حيواني مشوارهم في هذه المنافسة الودية, بفوزين على كل من كوبا (32-20) و عمان (28-27), وتسجيل هزيمتين أمام قطر (21-40) و إيران (28-31) على التوالي.

وتجري في هذه الأثناء المقابلة الثانية عن الجولة السادسة والأخيرة في هذه الدورة بين قطر - عُمان.

وستعود التشكيلة الوطنية إلى الجزائر العاصمة يوم غد الخميس, قبل السفر مجددا نحو عاصمة الغابون ليبروفيل يوم الاثنين 15 جانفي, للمشاركة في كأس أمم 2018, من 17 إلى 27 جانفي الجاري.