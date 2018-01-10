قلل خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، من سعي أوساط ليبية لترشيح نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، واصفاً إياه بالرجل المسكين.

حفتر، وفي حديث صحافي مع صحيفة "جان افريك"، اعتبر أن بعضاً ممن وصفهم بالسذج في ليبيا لا يزالون يؤمنون بسيف الإسلام القذافي، على حد تعبيره، ويحاولون مساومته مقابل المال.

حفتر اعتبر أيضاً تنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد أولوية، وذلك لقطع الطريق على المسؤولين الحاليين من كتابة الدستور بما يتوافق مع مصالحهم.

فوسط الإجماع على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، بدأت الأطراف المتصارعة تسارع لحجز مواقعها في هذا السباق المحموم.

حفتر، الذي لم يعلن ترشحه بعد، كان السباق في إطلاق سهامه الانتخابية التي طالت أيضاً رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وخلال اللقاء مع الصحيفة، جدد حفتر انتقاده للسراج، معتبراً أنه رهينة الميليشيات في طرابلس وغير قادر على اتخاذ القرارات.