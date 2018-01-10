سلم اليوم الأربعاء إرهابي نفسه الى السلطات العسكرية بولاية تمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني 02 ذخيرة مملوئين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه, ظهر اليوم 10 جانفي 2018, الى السلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين. ويتعلق الأمر بالمسمى أ. عبدالله المكنى «"عبد الرحمان" .

وأضاف البيان أن "هذه النتائج الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الشريط الحدودي للبلاد للتصدي لكل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".