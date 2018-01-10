سيتم استدعاء لاعب نادي نجم عين توتة حمود آيت الله الخميني, إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد لتعويض غياب لاعب وسط نادي دونكارك الفرنسي عبد القادر رحيم الذي غادر تربص الفريق بالدوحة بمحض ارادته, تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2018 المقررة من 17 إلى 27 يناير بالغابون, حسبما علمته "واج" اليوم الأربعاء من الطاقم الفني الوطني.

و سيلتحق آيت الله الخميني بصفوف "الخضر" بعد عودتهم الي الجزائر يوم غد الخميس, ليعود بذلك إلى التشكيلة الوطنية بعدما شارك من قبل في جميع التربصات التي خاضتها تحت إشراف الطاقم الفني الوطني الجديد بقيادة الثنائي سفيان حيواني و زين الدين محمد الصغير -الذي استلم مهامه منذ نهاية شهر نوفمبر 2017- ما عدا التربص الأخير بالدوحة, أين شارك رفاق بركوس في دورة قطر الدولية.