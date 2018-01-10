قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الأربعاء بالجزائر أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال العقدين الماضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية بأكثر من 70بالمائة.

و أوضح الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن عدد من الشعب الفلاحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج الأسواق الخارجية مؤكدا ان الاموال الضخمة التي رصدت للقطاع و التي بلغت 2500 مليار دج خلال العقدين الماضيين سمحت بتحقيق انتاج تقدر قيمته بـ 30 مليار دولار من الانتاح الفلاحي.

ويتوقع الوزير تسجيل ارتفاع هام في الانتاج الفلاحي خاصة الحبوب و البطاطا واللحوم والحليب والتمور خلال الفترة اللاحقة.