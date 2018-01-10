فرقت شرطة مالي الأربعاء في باماكو تظاهرة ضد الحضور العسكري الفرنسي في بلادهم وذلك عشية الذكرى الخامسة للتدخل العسكري الفرنسي في مالي.

وفرقت الشرطة التظاهرة التي كانت جمعيات شبابية تنوي تنظيمها في ساحة الحرية بوسط باماكو، لكن مجموعة اخرى تمكنت من الوصل الى ساحة الشهداء قرب السفارة الفرنسية.

وتدخلت الشرطة لتفريق التجمع الثاني بالغاز المسيل للدموع وأوقفت عددا من المشاركين.

وقال موسى كانتي وهو طالب شارك في الاحتجاج "نندد بهذا القمع لتظاهرتنا. يقولون انه غير مرخص فيها، هذا ليس صحيحا" مؤكدا انه تم إبلاغ السلطات بها بشكل مسبق وكما يجب.

وأضاف "خلال خمس سنوات في مالي لم ينجح الجيش الفرنسي. بل انه منع مالي من بسط سلطتها على منطقة كيدال" (شمال شرق) التي يسيطر عليها المتمردون السابقون في تنسيقية حركات ازواد.

ووقف عدد كبير من الشرطيين لحماية السفارة التي هتف المحتجون امامها "فرنسا تدعم المتمردين" و"مالي غير قابلة للتقسيم".

من جهة اخرى قتل عنصر من الدرك المالي واصيب اربعة آخرون بجروح مساء الثلاثاء في كمين قرب جنة (وسط) بحسب الجيش المالي الذي اكد في بيان "تحييد عدد كبير من الارهابيين".