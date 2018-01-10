اتصل طلبة بـ ”الخبر” منبّهين إلى شكل الغلاف الذي صدر عليه كتاب قيم في الرياضيات سنة 2015، عن الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية..الكتاب يحمل عنوان ”وظائف متغيرة حقيقية”، وهو عبارة عن بحث قيّم لأستاذ مشهود له بالكفاءة والإبداع في هذا العلم، غير أن الديوان، الذي يديره نفس الشخص منذ ما لا يقل عن 12 سنة، لم يجد ما يقدم به هذا العمل سوى غلاف تغطيه نجمة داوود، رمز الصهيونية العالمية.. وتساءل الطلبة: ألم يجد القائمين على مؤسسة النشر العمومية من بين كل الأشكال الهندسية إلا هذا الرمز ليقدموا كتابا بهذه القيمة وبهذا الحجم؟