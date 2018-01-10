يستغرب كل من يعرف الناشط الجمعوي وصاحب المبادرات الخيرية والإنسانية، الشاب زياني بوعزة، على مستوى ولاية الجلفة وخاصة ببلدية الزعفران، عدم حصوله على أي مقعد في المجلس البلدي الجديد ببلدية إقامته، الزعفران، رغم شعبيته ورغم ما يقوم به من أعمال تضامنية مع المعوزين والفقراء والمرضى وسكان الأرياف بكل تفان منذ صغره، بعيدا عن التحضيرات والقراءات والحسابات المستقبلية للانتخابات، بل ترشح بطلب من المئات، وبقدر ما يتأسف البعض حين يلتقون هذا الناشط معلقين بقولهم: ”الاسم زين والفعل زين، لكن الانتخابات عندنا ما تعرفش الزّين”.