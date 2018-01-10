نزل والي تيارت إلى أدنى المستويات وهو يرد على مقال ”الخبر” المنشور في الصفحة الرياضية قبل أيام والمتعلق بتجريد ملعب قايد أحمد من عشبه الطبيعي وتعويضه بآخر اصطناعي. وبدلا من مواجهة المسؤول الأول عن الولاية الرأي العام بالحقائق والأرقام والوقائع التي بيّنت بأن ملعب أول نوفمبر بباتنة وملحقه، كلف نفس القيمة المالية تقريبا، مقابل إعادة تهيئة كاملة بالعشب الطبيعي والأضواء الكاشفة، راح صاحبنا وعلى أمواج الإذاعة المحلية يقول أي كلام لا يليق بمنصبه كوال، بالتأكيد بأن صاحب المقال أخذ مقابل موضوعه ”كاسكروط” في تيارت، رغم أن الصحفي لم يزر في حياته، للأسف، هذه المدينة الرائعة .. المهم أن الوالي، ومن خلال طريقة ردّه المضحكة، كشف عن إلمامه وتمرّسه في فن ”الكاسكروطات”.