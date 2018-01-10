تشهد مدرسة جبارة البشير بولاية البيض، تجاوزا خطيرا في حق التلاميذ، حيث كُلف اُستاذ مصاب باضطرابات عقلية مزمنة، حسب الملف الطبي الذي تحوز ”الخبر” على نسخة منه، بتدريس تلاميذ السنة الثالثة. كما أن تقرير الطبيب المشرف على حالته، يؤكد وجوب تحويل المعني إلى منصب مكيّف ومنعه من الاحتكاك بالتلاميذ. من جهتها، دعت المنظمة الولائية لأولياء التلاميذ، من خلال بيان لها، السلطات الوصية التدخل العاجل قبل وقوع أي مكروه للتلاميذ. فهل ستفتح وزيرة التربية نورية بن غبريت تحقيقا في هذا الشأن؟