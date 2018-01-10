طالب البيت الأبيض، الأربعاء، إيران بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في إيران، وأكد أن واشنطن ستحاسب قادة إيران ولن تبقى صامتة بينما تنتهك طهران حقوق مواطنيها.

وأكدت الرئاسة الأمريكية، وجود تقارير حول تعذيب وقتل المتظاهرين في المعتقلات الإيرانية، ووصفت الأمر بالمزعج للغاية.

ولقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم في إيران، بعدما تحولت التظاهرات التي خرجت احتجاجا على الوضع الاقتصادي إلى احتجاجات ضد النظام برمته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في "قمع" التظاهرات الاحتجاجية في إيران التي كانت اندلعت الخميس الماضي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "ننظر في كل الاحتمالات" بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية جراء انتهاك حقوق الإنسان، وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع.