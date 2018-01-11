أعلن البنك المركزي المصري مساء الأربعاء، اقتراض البلاد 18.8 مليار دولار خلال 2017.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول في البنك، لم تذكر اسمه، أن تلك القروض تضمنت 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، وقروض مشروعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بالإضافة إلى السندات الدولية البالغة 7.3 مليارات دولار.



وأشار المسؤول أن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة.



وسجل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في جوان 2017، بزيادة تناهز 41.5 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي الذي لم يصدر تحديثا على تلك البيانات منذ ذلك التاريخ.



ومطلع جانفي الجاري، أعلن المركزي المصري أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.



وصعد الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار في ديسمبر 2017.