أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، صبيحة أمس، بعد جلسة دامت أكثر من 12 ساعة، 5 إرهابيين غيابيا بالإعدام و10 سنوات لـ4 متهمين آخرين ومتهم واحد بـ7 سنوات واستفادة 7 متهمين آخرين من البراءة.

وقائع القضية تعود إلى نوفمبر 2016، عندما تم توقيف سائق سيارة يحمل مؤونة غذائية قيمتها 15 مليون سنتيم، إضافة إلى 50 قارورة من عطر المسك. وأسفرت التحقيقات عن توقيف 17 عنصرا، بينهم شقيقان ووالدهما، كانوا على علاقة مع إرهابيين من نفس العائلة كانوا التحقوا بالجماعات المسلحة سنة 2008 وانخرطوا في كتائب مختلفة من جند الخلافة الذي كان منضويا تحت لواء تنظيم الدولة إلى قاعدة المغرب الإسلامي.

وذكر أحد المتهمين أثناء مجريات جلسة المحاكمة، بأن والده كان يكلفه بجلب الأموال من عند أشخاص مجهولين في ولاية المدية، حيث جلب إحدى المرات 160 مليون سنتيم دفعة واحدة، والتمس ممثل الحق العام 10 سنوات في حق بعض المتهمين والإعدام للمتهمين الذين يتواجدون في حالة فرار والتماس أحكام أخرى ما بين 7 و10 سنوات لبقية المتهمين بالنظر لاستقامة الوقائع مع التكييف القانوني للانخراط في الجماعات الإرهابية وبث الرعب والدعم وعدم التبليغ والمشاركة، في مقابل ذلك، حاولت هيئة الدفاع تحقيق مطلب البراءة لأغلبية المتهمين وتخفيف العقوبة للبعض الآخر.