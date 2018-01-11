هبط سعر البيتكوين اليوم الخميس إلى 13 ألف دولار، حيث تواصل العملة الافتراضية الأكثر شعبية في العالم تسجيل تراجع بعد إعلان كوريا الجنوبية عزمها تشديد الرقابة على العملات الافتراضية.

وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت موسكو (04:54 بتوقيت غرينيتش) انخفضت عملة "البيتكوين" في منصة "CoinMarketCap" بنسبة 8.7% إلى 13013 دولار، فيما، هبطت على منصة "Bitfinex" بنسبة 6.3% إلى 13036 دولار.

وجاء ذلك، بعدما أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية إنها أعدت مشروع قانون يحظر جميع عمليات التداول على العملات الرقمية في البلاد.