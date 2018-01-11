عادت أجواء التوتر إلى الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، بعد رفض الإدارة فتح أبواب التفاوض مع النقابات التي تمثل 10 آلاف عامل بالمؤسسة. وبموجب هذه التطورات، قررت نقابة المضيفين تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مديرية العمليات بمطار هواري بومدين، في الوقت الذي نددت نقابة عمال الصيانة بموقف إدارة الشركة وأعلنت عن عقد جمعية طارئة قريبا للدخول في احتجاج وطني، والتهديد نفسه صدر من نقابة الطيارين، مع الإبقاء على إمكانية التوحد من أجل ما وصفته النقابات بـ"الوضع الخطير" الذي تمر به الشركة.

"الجوية الجزائرية في أسوأ مراحلها" هي العبارة التي صدرت من قبل كل نقابات المؤسسة من مضيفين وطيارين وعمال صيانة، في إشارة منهم لجهلهم بما يحدث بالضبط، خاصة أن المطالب لم تعد تقتصر على الانشغالات المهنية والاجتماعية التي رفعوها عدة مرات ومع الإدارات السابقة للجوية، بقدر ما أصبحت تتعلق بمستقبل الشركة الذي بات مصدر قلق لـ10 آلاف عامل متخوفين من مصيرهم وفق الظروف الراهنة.

فكل النقابات أجمعت على أن وزير النقل عبد الغني زعلان كان متفهما لمطالبهم إلى أبعد الحدود ونوه في اللقاءات الدورية التي جمعته بكل نقابة بأن الحقوق المشروعة، مع ضرورة مراعاة الوضعية الاقتصادية للبلاد، وهو ما لم تنكره النقابات، خاصة أن الوزير أخبرها أنه أعطى أوامر لمدير الجوية، علاش بخوش، بالاجتماع بها دوريا من أجل إيجاد حلول توافقية بمقترحات يقدمها الطرفان، إلا أن ما حدث، حسب ما جاء على لسان ممثلي كل النقابات، أن المدير العام أخبرهم صراحة بعدم وجود أي حلول ومقترحات لتسوية مطالبهم، وهو الموقف الذي أجج الوضع.

بخصوص نقابة المضيفين، صرح رئيسها كريم أوراد لـ"الخبر" بأنهم على موعد اليوم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية العمليات التابعة للشركة بمطار هواري بومدين الدولي، وهي الخطوة التي وصفتها النقابة بآخر إنذار لأنها لا تريد منها وقف الرحلات، وإنما للتأكيد لإدارة الشركة أنهم على أهبة الاستعداد للدخول في حركة احتجاجية مستقبلا.

أما نقابة عمال الصيانة، فحسب بيان لها تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإنه تقرر عقد جمعية طارئة سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة للخروج بتاريخ الإضراب، وما نددت به النقابة في بيانها هو الدور السلبي لمفتشية العمل التي لم تقدم إنذارات للشركة حول مطالب العمال وتهديداتهم بالاحتجاج، والتهديدات نفسها جاءت في بيان نقابة الطيارين التي أثنت على موقف الوزير ونددت في المقابل بردة فعل المدير العام.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات جميعها طالبت بتدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لإنقاذ الشركة أولا وإجبار مديرها على التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين ثانيا، خاصة أن الوضع الحالي فتح باب الشك على مصراعيه بأن يكون كل ما يحدث مقدمة فقط لبيع الشركة للقطاع الخاص، ناهيك عن أن إدارة الجوية تتحدث عن أزمة مالية، في الوقت الذي تحوز "الخبر" نسخة من مراسلة موقعة من المدير العام موجهة إلى مديرية الطيران المدني، يخبرها فيها بقرارها تأجير أربع طائرات، مع العلم أن الشركة حققت اكتفاء في الطائرات والطيارين، وطائرات الشركة تعمل 6 ساعات فقط، مع العلم أن الاكتفاء يسمح باستمرار نشاطها 16 ساعة.