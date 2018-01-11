أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، أن السلطات ضبطت سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا، ووصف السفينة بأنها عبارة عن "قنبلة متحركة" حسب ما أوردت وكالة رويترز.

وضبط على السفينة 29 صندوقاً تحتوي على صواعق ومواد متفجرة منها نيترات الأمونيوم.

وقال المسؤول في خفر السواحل اليوناني الأدميرال يانيس سوتيريو للصحافيين إن"المواد كانت في طريقها إلى ليبيا".

وأضاف أن المواد يمكن استخدامها "في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب.

وأضاف المسؤول قائلا: "كان يمكن ان يسفر ذلك عن نتائج لا يمكن التكهن بها على الناس والبيئة".

وادعى ربان السفينة أنه كان يبحر إلى جيبوتي، لكن تبين لاحقاً أن الوجهة الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا.

وسيمثل طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص غداً أمام المدعي العام اليوناني.