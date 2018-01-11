تمكنت مصالح الأمن الولائي بتمنراست من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب مواد صيدلانية مضرة بالصحة وحجز أسلحة من الصنف الخامس خاصة بالصيد.

وأوضحت خلية الاتصال و العلاقات العامة للأمن الولائي أن المواد الصيدلانية المحجوزة من نوع "ديكساميتازون" بأكثر من 2 مليون قرص صيدلاني مهربة إلى التراب الوطني ، كانت مخزنة بأحد المساكن بحي تبركات بمدينة تمنراست بعد تفتيشه بموجب إذن قضائي وتوقيف المتورط في القضية البالغ من العمر 24 سنة.

كما تم حجز بضواحي عاصمة الولاية ذخيرة من الصنف الخامس خاصة بالصيد تحمل 498 خرطوشة عيار 12 ملم مهربة إلى التراب الوطني ومعدة للتسويق بطريقة مخالفة للتنظيمات المعمول بها .

و في نفس السياق تم تفكيك شبكة إجرامية أخرى تتكون من ستة أشخاص ،ضبطت بحوزتهم أربع دراجات نارية من الحجم الكبير و 13 هاتفا نقالا وأسلحة بيضاء ومخدرات إلى جانب ضبط صفيحة يقدر وزنها ب حوالي 1 كلغ من حشيش "البانغو" كانت بحوزة شخص بحي تهقارت الغربية.

و تم أيضا استرجاع مركبة مسروقة رباعية الدفع كانت مخبأة بمرآب وحجز تسع صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 875 غرام كانت مخبأة بإحكام وسط قطع غيار قديمة للسيارات بنفس الموقع.

وسيتم تقديم المتورطين في هذه القضايا أمام الجهات القضائية المختصة بأمن ولاية تمنراست