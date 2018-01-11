وضع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حداً لغموض الذي يكتنف مصيره مع النادي الملكي، إذ أكد بعد مباراة فريقه مع نومانسيا (التي تعادل فيها بنتيجة 2-2) ضمن منافسات كأس الملك، انه وقّع على تمديد عقده مع الريال حتى العام 2020.

وقال زيدان بكلمتين: "تم التوقيع"، مؤكداً أن الفترة ستمتد لسنتين، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تضمن شيئاً، ولكنه يركّز على الوضع الحالي، وأضاف: "ألعب كالعادة، كل مباراة بمفردها، وكل موسم بموسمه، ولا يمكن أن أتصور نفسي مدرباً بعد سنتين أو ثلاثة، لأن الأمور لا تسير بهذا الشكل، بل أفكر بما أفعله بشكل يومي".