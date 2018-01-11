أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس عن أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت النباتية والسكر.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 169.8 نقطة في ديسمبر منخفضا 3.3 بالمائة عن نوفمبر.

وبلغ المؤشر 174.6 نقطة في 2017 مرتفعا 8.2 بالمائة عن 2016 ومسجلا أعلى قيمة سنوية له منذ 2014 لكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة 24 بالمائة عنها في 2011.

وفي مقابل تراجع أسعار مواد غذائية أساسية في الأسواق العالمية، غير أن في الجزائر تعرف التهابا مستمرا.