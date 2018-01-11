أعلنت منظمة السلام الاسرائيلية، المناهضة للاستيطان، أن السلطات وافقت على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

و صرحت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية أن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 تمت الموافقة عليها، أمس الأربعاء، أصبحت في مراحل مختلفة من الإجراءات.

وأضافت أن 325 وحدة قد حصلت على موافقة نهائية، و بذلك تم البدء بأعمال البناء، بينما تمت الموافقة الاولية على منح 770 وحدة أخرى.

وأضافت المنظمة أن حكومة الاحتلال وافقت عام 2017 على بناء 6072 وحدة سكنية وهو أكبر عدد منذ عام 2013. وفي عام 2016 تمت الموافقة على بناء 2629 وحدة.