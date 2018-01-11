أعلن وزير السكن والعمران و المدينة، اليوم الخميس، بالجزائر ان ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الإيجاري تدريجيا إلى غاية 2019 .

و قال الوزير خلال جلسة للاسئلة الشفوية أن القطاع يعمل على تسليم 396.168 وحدة من السكن الاجتماعي إلى غاية 2019 وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة.

ومنذ 1999 بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة 43 مليار دولار حيث سمحت بإسكان 1.141.113 عائلة.

ناهيك عن أنواع الدعم الأخرى والتي بلغت 20 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار.

وأضاف طمار أنه لم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط وتنظيم العملية أكثر وتعرف 18 ولاية التأخير في الإنجاز حيث سيتم عقد اجتماعات مع المقاولات ومؤسسات الإنجاز والمسؤولين المحليين سيتخذ على أساسها قرارات لفسخ العقود أو منح اعذارات أو إعادة بعث للمشاريع.

وأكد الوزير اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل الإنجاز