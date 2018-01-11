هاجمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص ،أمس الأربعاء، فندق "ريتز" الشهير في باريس واستولى أفرادها على مجوهرات بقيمة أربعة ملايين أورو.

وتمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة أفراد من العصابة في مسرح الجريمة فيما فر اثنان منهم، وفقا لمصادر من الشرطة.

و جرت العملية باقتحام اللصوص وهم يحملون الفؤوس إلى الفندق في ساحة "فاندوم" في باريس حوالي الساعة السادسة والنصف مساء وشرعوا في تحطيم واجهات الطابق الأرضي والاستيلاء على المجوهرات المعروضة هناك في "ريتز".

وطوقت الشرطة المكان وأغلقت بعض الطرقات حول الفندق.

وقال عامل في الفندق إنهم سمعوا أصواتا قوية وكان هناك جلبة في الشارع وأن "المارة احتموا في الفندق، لم نعرف ما الذي يحدث حتى أخبرنا أحدهم أن سرقة قد حصلت".

وكانت ساحة فاندوم مسرحا للعديد من عمليات السرقة الكبيرة في وضح النهار من بينها استيلاء سارقين على مجوهرات من محلات شوبارد العلامة التجارية الفاخرة التي قدرت بـ 6 ملايين دولار في مارس 2016 و العملية الأشهر كانت لنجمة تلفزيون الواقع كيم كردشان عندما تم الاعتداء عليها في جناحها الفندقي في أكتوبر 2016، بتهديدها بمسدس و سلبها جميع مجوهراتها التي تقدر بتسعة ملايين أورو.