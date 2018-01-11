تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري لبلدية القطار في غليزان من الإطاحة ببارون المخدرات بالجهة يقطن بلدية مازونة، وأنه كان تحت أعين الأمن منذ عقدين من الزمن.

وحسب مصادرنا التي كشفت لنا أن عناصر الشرطة نصبت فخا لشاب كان على متن دراجة نارية بمنطقة أولاد مزيان، وعثرت بحوزته على كمية معتبرة من القنب الهندي كانت مهيأة للبيع،وبعد التحقيق معه أخبر عناصر الأمن على المكان الذي اقتنى منه المخدرات وهذا بمزرعة بمنطقة مازونة، أين طوقت الشرطة المكان وألقت القبض على البارون الذي حاول الفرار وعثرت بعين المكان على كميات من المخدرات وقيمة مالية مقدرة بزهاء 400 مليون سنتيم حيث قدم لوكيل الجمهورية الذي وضعه وراء القضبان.