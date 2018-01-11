أظهرت إحصاءات حكومية أن عدد السائحين الذين زاروا إسبانيا قد سجلوا مستوى قياسيا للعام الخامس على التوالي في 2017 .

وشهدت إسبانيا، التي تشكل فيها السياحة نحو 11 بالمائة من الاقتصاد، زيادة في عدد الزائرين الأجانب لأسباب من بينها مخاوف أمنية في مقاصد سياحية أخرى تحظى بإقبال مثل مصر وتركيا.

وكشفت البيانات الأولية المعلنة مساء يوم الأربعاء أن عدد الزائرين الوافدين إلى إسبانيا زاد 8.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 82 مليون سائح وهو ما يجعل إسبانيا ثاني أكثر الدول زيارة بعد فرنسا ويدفع الولايات المتحدة إلى المركز الثالث.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق السياحي سجل أيضا رقما قياسيا جديدا في 2017 حيث زاد 12.4 بالمائة مقارنة مع 2016.

ووفق البيانات النهائية لـ 11 شهرا من عام 2017 والتي أُعلنت يوم الأربعاء أيضا فإن الساياح البريطانيين ظلوا أكبر الزائرين لإسبانيا من حيث الجنسية إذ بلغ عددهم 18 مليون سائح بزيادة سبعة بالمائة على أساس سنوي.

وظل إقليم كتالونيا أكثر المناطق ارتيادا في إسبانيا في 2017 على الرغم من هجومين للإرهاب على أماكن سياحية مهمة في أغسطس أسفرا عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين.