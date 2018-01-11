توقيف شخصين و حجز 80 قطعة أثرية

مجتمع
11 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وكالات
0 قراءة
+ -

 تمكنت عناصر فرقة البحث و التحري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من توقيف شخصين وحجز 80 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة النوميدية، حسب ما أفادت به ،اليوم الخميس، خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي عناصر الشرطة معلومات عن وجود عصابة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية بين عدة  ولايات من الوطن و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم اكتشاف وجود صفقة بيع قطع  نقدية أثرية بمدينة فرجيوة، ما مكن لاحقا من توقيف مركبة كان على متنها شخصان ينحدران من ولاية المسيلة، و تم تفتيشها ليعثر بداخلهاعلى كيس يحتوى على 80 قطعة  نقدية أثرية، و تم التوقيف الفوري للمشتبه بهما .

وعند التحقيق معهما عن سبب تواجدهما بمدية فرجيوة أكد المعنيان من  أجل إبرام صفقة لبيع تلك القطع النقدية لشخص آخر يجهلان هويته ويقطن ولاية  ميلة.

 و تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة التي أصدرت في حقهما أمرا بالحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول