أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لفلسطين، بعد ما هددت الولايات المتحدة بقطع مساعداتها عنها ودعا بقية الدول الإسلامية إلى انتهاج موقف مماثل لبلاده.

وقال جاويش أوغلو، في تصريح له بثته وكالة الأناضول للأنباء، "لنفرض أن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت مساعداتها عن فلسطين، نحن موجودون لمثل هذه الظروف"، مضيفا "آمل أن تبدي بقية الدول الإسلامية الاهتمام ذاته".

واعتبر وزير الخارجية التركي،على أن التهديدات المتعلقة بقطع الدعم عن فلسطين، ستقلل من احترام الولايات المتحدة الأمريكية.