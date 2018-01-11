هاجمت الأمينة العامة لحزب العجل والبيان نعيمة صالحي وزير الداخلية نور الدين بدوي على خلفية نشر الوزارة بيان باللغة الأمازيغية مكتوب بالحرف اللاتيني.

وقالت صالحي في حسابها الرسمي على الفايسبوك " نحن الجزائريين الأحرار نرفض وبقوة المراسلات الرسمية المكتوبة باللغة الامازيغية المخطوطة بالحرف اللاتيني.. يا سيد الوزير لقد جرحت الشعب الجزائري في العمق بهذه المراسلة التي تعتبر غير دستورية وهي ملغاة وغير معترف بها #قف# ".

وتابعت صالحي "لن نتعلم و لن نعلم أبناءنا امازيغية مكتوبة بالحروف اللاتنية والأيام بيننا#قف#".