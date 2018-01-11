إلتزم وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, اليوم الخميس بالبويرة للعمل أكثر على ترقية اللغة الأمازيغية من خلال برامج سيتم إطلاقها في مختلف المعاهد والمساجد والمدارس التابعة لقطاعه انطلاقا من هذه السنة.

"إن دائرتنا الوزارية ترغب في المساهمة هي الأخرى في ترقية الأصول الأمازيغية من خلال التعليم الإجباري لهذه اللغة في معاهد تكوين الأئمة بالبويرة وتيزي وزو (معهد ايلولا) وباتنة", يقول عيسى, مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2018".

وأوضح عيسى لدى افتتاح ملتقى وطني حول القيم الحضارية في التراث الثقافي الامازيغي نظم بدار الثقافة علي زعموم "لقد جئنا لنحتفل لأول مرة بيناير بصفة رسمية بالبويرة . نحن فخورين بانتماءاتنا لأصولنا الأمازيغية التي تشكل إحدى ثوابت الهوية الوطنية".

وفي هذا الإطار قال الوزير "أن الطلبة المسجلين في المعاهد سيتعلمون اللغة الأمازيغية لفهم أصولهم والتحدث بفخر حول دينهم".

"إن الأئمة الممارسين سيكونون جميعا مدعوين لتعلم الأمازيغية في إطار دروس تحسين المستوى وتحيين المعارف" صرح الوزير لدى زيارته لمعرض للمنتجات التقليدية الأمازيغية برواق دار الثقافة. "سنسهر على أن يتحكم الأئمة في اللغة الامازيغية", أضاف الوزير.

وستكون سنة 2968 سنة صدور كتاب تفسير القرآن الكريم باللغة الأمازيغية و الذي يعمل عليه علماء وباحثين بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية لتحضير هذا المرجع ي وفقا لما كشفه السيد عيسى الذي أعطى لمحة مختصرة حول تاريخ امازيغ الجزائر وعلاقتهم بالإسلام.

من جهى أخرى أكد عيسى, أن وزارته شرعت في التحضير لموسم الحج 2018، وذلك منذ بداية العام الجديد، كما أنه تم الشروع في التسجيل الإلكتروني قبل إجراء القرعة.

وأوضح الوزير أنه هنالك بعثة جزائرية متواجدة بالأراضي السعودية تقوم "باختيار مقرات إقامة الحجاج الجزائريين وكذا تسوية المسائل المرتبطة بالنقل والإعاشة".

وكشف محمد عيسى بالمناسبة أن المجلس الوزاري المشترك المخصص لتقييم موسم الحج المنصرم وتقديم التوصيات بخصوص الموسم القادم, سيجتمع في غضون "الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري".

وأضاف أن آخر اجتماع تقييمي على مستوى دائرته الوزارية سيكون مع المجلس الإداري للديوان الوطني للحج والعمرة يوم 10 فيفري الجاري ليتم بعدها رفع "تقرير شامل حول الموسم الماضي والتصور الخاص بموسم الحج الجديد".

وبشأن حصة الجزائر من الحجاج, أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه لا وجود لخلافات مع السعودية، مضيفا أن الجزائر "ستدافع على استرجاع حصتها من الحجاج والمتمثلة في 36 ألف حاج بالنسبة لهذا الموسم ورفض فكرة تقليص عدد الحجاج الجزائريين على خلفية ما حدث في ملعب عين مليلة ".

وفي رده عن سؤال حول أهم الدفتر الجديد الذي سيتم من خلاله إختيار الوكلات السياحية قال "سنضع شروط من أجل خدمات الحج المميز", مبرزا أن القانون "يمنح الحق للوكالات السياحية أن تطلب مبلغا إضافيا مقابل تقديم خدمات إضافية".