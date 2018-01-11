اعتبر لاعب وسط المنتخب الجزائري لكرة اليد, عبد القادر رحيم, "الأسباب" التي قدمها المدرب الوطني سفيان حيواني المتعلقة بانسحابه من صفوف الخضر خلال الدورة الدولية لقطر, بأنها "أكاذيب".

وأوضح لاعب نادي دونكارك الفرنسي في اتصال هاتفي --لواج--" قائلا:"كل ما قاله حيواني "غير صحيح وأكاذيب" سأعقد ندوة صحفية نهاية الأسبوع الجاري وستطلعون على كل الحقيقة وكل ما حدث, ما قاله المدرب بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وحسب حيواني, فإن اللاعب الذي غادر الاثنين الفارط, تربص المنتخب الوطني بالدوحة, لم يظهر "أي التزام نحو المنتخب, و اتخذ قرار المغادرة من تلقاء نفسه" مضيفا يقول في تصريح "لواج": قرر عبد القادر رحيم بمحض إرادته, مغادرة تربص المنتخب, يوم الاثنين بالدوحة, متحججا بضعف المجموعة كما أبدى تخوفا من عدم الظهور بوجه جيد خلال كأس إفريقيا. صراحة هذا اللاعب لم يلتزم بصفة كاملة مع المجموعة وأبان عن عدم تركيز واهتمام منذ التحاقه بتربص الفريق بصربيا.

وقال المدرب السابق لنادي برج بوعريريج في هذا السياق: " القطرة التي أفاضت الكأس هي عدم احترامه لشخصي ولم يطبق أيضا تعليماتي خلال المقابلة الودية التي فاز بها الخضر أمام كوبا".

وكان حيواني قد استدعى لاعب وفاق عين التوتة, حمود آيت الله الخميني, لتعويض رحيم, كما سيغيب عن المنافسة القارية بالغابون (17-27 جانفي), كل من أيوب عبدي (شباب براقي) و هشام كعباش (شبيبة سكيكدة) بداعي الإصابة.

وسيخوض السباعي الجزائري في موعد الغابون مقابلات الدور الأول من البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس, الكاميرون, الكونغو ومنتخب البلد المنظم الغابون, فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب), المغرب, جمهورية الكونغو الديمقراطية, أنغولا و نيجيريا.

وستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم, القارة السمراء في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدانمارك سنة 2019 .