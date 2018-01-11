 وذكرت المصادر أن العميد صالح وصل إلى مدينة عتق مركز المحافظة، قبل أن يتوجه إلى مديرية الصعيد لتقديم واجب العزاء بالقيادي في حزب المؤتمر عارف الزوكا الذي اغتالته الميليشيات مع الرئيس صالح في 4 ديسمبر.