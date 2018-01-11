بعدما راجت أخبار مقتله مع الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وصل العميد طارق صالح، الخميس، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية في محافظة شبوة جنوبي البلاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام عربية.

ودعا قائد حراسة الرئيس اليمني السابق، العميد صالح في أول ظهور له إلى الاستمرار في مواجهة ميليشيات الحوثي والحفاظ على عروبة اليمن.