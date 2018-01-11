أعلن نادي برشلونة الإسباني، توقيعه رسميًا مع المدافع الكولومبي ييري مينا، لمدة 5 مواسم حتى 30 جاون 2023.

وأكد برشلونة في بيان عبر موقع الرسمي، أن الصفقة تمت مقابل 11.8 مليون يورو، ووضع النادي الكتالوني شرط جزائي في عقد مينا قدر بقيمة 100 مليون يورو.

وكان برشلونة يرغب في ضم المدافع الكولومبي منذ الصيف الماضي لكنه لم يفلح في الحصول على خدماته لأن بالميراس تمسك باللاعب الذي من المتوقع أن يساعد المدرب فالفيردي على إيجاد حلول إضافية في دفاع البلوغرانا.