قال رئيس إدارة بناء وتطوير أنظمة استخدام الطائرات المسيرة في هيئة الأركان الروسية الكسندر نوفيكوف إن هناك خطرا لاستخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة في أي نقطة من العالم.

وصرح أن "نتائج دراسة الطائرات المسيرة واستخداماتها (خلال الهجوم المسلح على أهداف عسكرية روسية في سوريا) تمكننا من التوصل إلى ظهور تهديد حقيقي يرتبط باستخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية في أي نقطة من العالم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة للتخلص منها".