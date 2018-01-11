أصبح رشيد بوعرّاطة المدرب الجديد لمولودية بجاية حتى نهاية الموسم الجاري, خلفا للمدرب السابق مصطفى بسكري, المستقيل من منصبه بعد الهزيمة المسجلة في وهران أمام الجمعية المحلية (1-0) يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة الـ 16 للبطولة المحترفة الثانية, حسب ما علم اليوم الخميس, لدى رئيس لجنة التسيير, مصطفى أرزقي.

وأوضح مصطفى أرزقي قائلا:"سيكون بوعراطة معنا حتى نهاية الموسم, حيث حُدّد له هدف الصعود للرابطة الأولى. فقد أمضى على عقده صباح اليوم الخميس".

وكانت مولودية بجاية على وشك استقدام المدرب عبد الكريم بيرة, لكن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين حول مدة العقد.

عن هذه النقطة قال أرزقي ما يلي:" عدم الاتفاق مع المدرب بيرة كان حول مدة العقد. فإدارة النادي كانت ترغب في استقدامه حتى نهاية الموسم الجاري, فيما يطالب هذا الأخير بعقد لمدة 18 شهرا. لسنا مستعدين لجلب مدرب لمدة تفوق ستة أشهر, في الوقت الذي اشترطنا عقدا هدفه تحقيق الصعود".

وتحتل مولودية بجاية المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 29 نقطة, وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر, جمعية عين مليلة, حيث لا تزال في الصراع من أجل احتلال إحدى المراتب الثلاثة الأولى التي تمنح أصحابها ورقة الصعود للرابطة الأولى.

وستتنقل المولودية البجاوية يوم غد الجمعة إلى سعيدة لمواجهة مولودية الحساسنة (سا 30ر14) لحساب الدور السادس عشر لكأس الجزائر, وهو لقاء سيشرف عليه مدرب الحراس, حكيم سبع , مثلما يؤكده مصطفى أرزقي.